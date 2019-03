Ue: Villani (M5s), accordo su whistleblowers è anche nostra vittoria

- Virginia Villani, deputata del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue di Montecitorio, afferma in una nota che "grazie al M5s in Italia abbiamo già una legge che si occupa di proteggere i whistleblowers e cioè i cittadini che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite. Fa piacere che ora, finalmente, questo avvenga anche a livello europeo. Si tratta di una vecchia battaglia del Movimento - aggiunge la parlamentare - e l'accordo raggiungo fra Parlamento e Consiglio Ue sulla nuova normativa non può che renderci soddisfatti e orgogliosi del nostro lavoro, sia nelle istituzioni italiane che in quelle europee". (Com)