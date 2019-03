Bangladesh: fonti stampa, governo pronto a trasferire rohingya sull'isola di Bhashan Char (2)

- Il ministro degli Affari esteri bengalese Abdul Momen ha detto che il Bangladesh spende ogni mese 300 milioni di dollari per ospitare i rifugiati musulmani rohingya e, per questo motivo, non ne accetterà più nel paese. Circa 745 mila musulmani rohingya hanno attraversato il confine sud-est del Bangladesh per fuggire dalla brutale repressione militare in atto nel Myanmar dal 2017, che le Nazioni Unite hanno descritto come "pulizia etnica". "Non ospiteremo più rohingya. Ci sono altri 192 paesi nel mondo che potrebbero accoglierli. Perché solo noi?", ha dichiarato il ministro degli Affari esteri. "Spendiamo ogni mese 300 milioni di dollari per loro", ha continuato. La spesa per il mantenimento e sostegno dei rohingya in Bangladesh, dunque, ammonterebbe ogni anno a 3 miliardi e 600 milioni di dollari. Si tratta di fondi locali e aiuti stranieri, ha aggiunto il ministro Momen, senza però fornire dati specifici. (segue) (Inn)