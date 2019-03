Bangladesh: fonti stampa, governo pronto a trasferire rohingya sull'isola di Bhashan Char (3)

- Lo scorso 28 febbraio, il segretario degli Esteri Shaihidul Haque, riferendo al consiglio si sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato che la crisi umanitaria del sud est e il rimpatrio dei rifugiati procede "di male in peggio". L'idea di accoglienza a lungo termine non è una proposta accettabile, ha aggiunto Haque, secondo cui il Bangladesh non è più nelle condizioni di ospitare nessuno dal Myanmar. "Perché deve pagare il prezzo della responsabilità e dell'empatia che prova nei confronti di una minoranza perseguitata?", ha detto ancora Haque. (segue) (Inn)