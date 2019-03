Bangladesh: fonti stampa, governo pronto a trasferire rohingya sull'isola di Bhashan Char (4)

- Secondo il piano di rimpatrio proposto, Dacca, già da novembre dello scorso anno, avrebbe dovuto consegnare il primo gruppo di 2.260 rifugiati da rimpatriare in Myanmar. Il piano però non è andato a buon fine, come ha spiegato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, comunicando che i profughi, che avrebbero dovuto partire su base volontaria, sono stati presi dal panico all'idea di poter essere invitati a tornare nel loro paese. "Nessun rohingya si è offerto volontariamente di tornare a Rakhine a causa dell'ambiente ostile - ha aggiunto il segretario degli Esteri Haque, concludendo che anche se il rimpatrio iniziasse oggi, per concluderlo ci vorrebbero 12 anni, considerando 300 rientri al giorno". (segue) (Inn)