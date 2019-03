Brasile: sparatoria in scuola periferia San Paolo, bilancio sale a 10 morti e 23 feriti

- Sale a dieci morti e 23 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina intorno alle 9,30 all'interno della scuola statale Raul Brasil di Suzano, nello stato brasiliano di San Paolo. Due adolescenti incappucciati hanno fatto irruzione armi in pugno nell'istituto uccidendo 8 persone e ferendone numerose altre, prima di suicidarsi. Sei vittime sono morte sul colpo, altre due sono decedute poco dopo l'arrivo in ospedale. Quattro erano alunni delle scuole medie, due erano studenti delle scuole superiori e due vittime erano funzionari dell'istituto. Le identità delle vittime non sono state ancora diffuse. Finora 23 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite da arma da fuoco e per malori avvertiti a seguito della sparatoria. (segue) (Brb)