Brasile: sparatoria in scuola periferia San Paolo, bilancio sale a 10 morti e 23 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia non ha ancora diffuso l'identità dei due giovani che sono entrati in azione. Tuttavia il comandante della polizia militare paulista, colonnello Fabio Pelegrini, ha dichiarato che i due giovani erano ex alunni dell'istituto. Oltre alle armi sono stati sequestrati un coltello, una balestra e alcune bombe molotov. Al momento non si conoscono i motivi dell'attacco. L'istituto è attualmente circondato dalla polizia, dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e dalle ambulanze della Samu. Un elicottero della polizia militare sorvola l'area. Secondo il censimento scolastico del 2017, la scuola ospita 358 di scuola media e 693 studenti di scuola superiore. (Brb)