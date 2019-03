Municipio Roma XI: Grancio (demA), passaggio Sappia a Misto segnale distacco M5S da territorio

- "Il passaggio al gruppo Misto della consigliera Sappia è un ulteriore segnale che il M5S sta recidendo irreversibilmente i suoi legami con le esperienze di partecipazione sul territorio che lo hanno portato al governo della città. Francesca Sappia ha frequentato come me il Tavolo della Libera Urbanistica e da quell’esperienza sono nate iniziative importanti per il Municipio XI, come la denuncia per gli abusi edilizi all’Uci Cinema e la vertenza contro lo stadio a Tor di Valle. Le dimissioni del presidente Torelli sono ora un atto di chiarezza dovuta ed indispensabile per restituire quanto prima la voce ai cittadini". Lo dichiara in una nota Cristina Grancio, esponente di demA e capogruppo del Misto in Assemblea capitolina, in merito alla scelta, annunciata oggi, dalla consigliera del Municipio XI Francesca Sappia di iscriversi al Gruppo Misto. (Com)