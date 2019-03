Viabilità: Casciello (Forza Italia), il consigliere Cascone per un po' di visibilità critica me e parla di soliti futuri interventi

- "Il consigliere regionale Luca Cascone, cercando una visibilità che mai potrebbe avere, tenta di darmi lezioni di conoscenza e concretezza sull'emergenza viabilità in Costiera Amalfitana", così in una nota l'On. Gigi Casciello (Forza Italia)- "Di "tavoli" e "impegni per interventi strutturali" non solo ho conoscenza ma anche un giudizio preciso. A cominciare dal puntuale tentativo di scaricare sul Prefetto ogni iniziativa e provvedimento ogni qualvolta la situazione diventa ancora più critica. La verità è che la Regione di De Luca (che con buona pace di Cascone decide da solo e su tutto...) ha tradito anche su questi temi ogni impegno – ha aggiunto - Cascone si tranquillizzi: ha ancora un anno per fare campagna elettorale ma gli consiglio di non fare altre inutili promesse e di rendere meno impercettibile il suo impegno in Regione. E poiché temo gli risulti difficile, al massimo potrà cercare altri argomenti per polemizzare con me. Di sicuro ne guadagnerà in visibilità".(Ren)