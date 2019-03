Egitto-Slovenia: presidente al Sisi riceve ministro Esteri Cerar, focus su rapporti bilaterali e sfide regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi ha ricevuto oggi al Cairo il ministro degli Esteri della Slovenia Miro Cerar. Secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza egiziana, all'incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry. Quella iniziata oggi in Egitto è la prima visita da parte di Cerar nel paese nord africano: il presidente Al Sisi ha confermato la volontà del Cairo di rafforzare la cooperazione bilaterale con Lubiana in tutti i settori. L'incontro ha seguito la prima sessione del forum imprenditoriale sloveno-egiziano tenutasi questa mattina al Cairo. Il presidente egiziano ha evidenziato la comune prospettiva volta all'allargamento delle prospettive di cooperazione e, in tale ottica, ha elogiato il potenziale offerto dal forum imprenditoriale tra i due paesi e dall'accordo di associazione Ue-Egitto. (segue) (Cae)