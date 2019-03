Egitto-Slovenia: presidente al Sisi riceve ministro Esteri Cerar, focus su rapporti bilaterali e sfide regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia slovena ha definito l'Egitto una pedina "cruciale" per la stabilità del Medio Oriente e del Mediterraneo. La Slovenia, ha sottolineato Cerar, punta ad espandere ulteriormente i legami con l'Egitto, in particolare in campo economico alla luce del potenziale di crescita per il paese aperto anche dall'inaugurazione della Zona economica del Canale si Suez. Cerar ha espresso inoltre apprezzamento per il summit tra Ue e Lega degli Stati Arabi, tenutosi per la prima volta a febbraio a Sharm Sheik, evidenziando l'importanza di approfondire i legami per affrontare le sfide comuni. Secondo Cerar, in tale ottica è importante anche concentrarsi sullo sviluppo dell'Africa e sulle sfide dell'immigrazione e del terrorismo, obiettivi verso i quali può contribuire la presidenza egiziana dell'Unione Africana. Cerar e Al Sisi hanno infine discusso anche delle crisi in Siria e Libia, auspicando che si possano trovare soluzioni politiche per stabilizzare la regione. (Cae)