Speciale energia: Giappone-Kazakhstan, focus su cooperazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo viaggio in Giappone, il direttore generale del Centro nazionale nucleare kazakho Erlan Batyrbekov ha incontrato Toshio Kodama, presidente dell'Agenzia giapponese per l'energia atomica. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Kazinform”. Le parti hanno rilevato l'alto livello e i progressi nella cooperazione nel quadro della sicurezza dei reattori nucleari veloci raffreddati al sodio nell'ambito del progetto Eagle. Il primo contratto di questo progetto è stato concluso nel dicembre del 1995. Da marzo 2015 procede la terza fase del progetto, Eagle-3, i cui studi hanno prodotto risultati unici derivati sono riconosciuti in tutto il mondo. (Res)