Tunisia: infezione ospedale pubblico, procura dispone indagini su morte 15 neonati

- Il portavoce del Tribunale di Tunisi, Sofiene Sliti, ha annunciato oggi l'apertura di un’inchiesta sulla morte sospetta di 15 neonati nel reparto di ostetricia dell’ospedale pubblico Rabta di Tunisi. Il ministero della Sanità aveva annunciato nei giorni scorsi la morte di neonati prematuri a seguito di un’infezione nosocomiale la cui natura non è stata ancora determinata. La morte dei neonati è avvenuta tra il 7 e l’8 marzo ed ha provocato un forte sdegno nell’opinione pubblica tunisina. Il ministro della Sanità tunisino, Abderraouf Cherif, si è dimesso in seguito allo scandalo ed è stato sostituito dalla titolare del dicastero dello Sport e della gioventù, Sonia Becheikh. Secondo l'associazione dei pediatri tunisini, "i primi elementi dell'inchiesta in corso" indicano la causa della tragedia in "un'infezione provocata da un prodotto per l'alimentazione somministrato per via endovenosa". (Tut)