Senato: Casellati riceve a palazzo Madama presidente Siae Mogol

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, riceverà alle 15 nel suo studio di palazzo Madama il presidente della Siae Giulio Repetti, in arte Mogol. Mogol, dichiara Casellati in una nota, "è un'eccellenza italiana, un poeta, con i suoi testi ha scritto una pagina importante della storia della musica legata alla cultura popolare italiana" ed "il suo impegno nei confronti dei giovani musicisti, grazie alla sua scuola 'Centro europeo Toscolano' (Cet), fondata nel 1992, è assolutamente da sostenere e condividere. Sarò al suo fianco - aggiunge il presidente del Senato - nel difendere e valorizzare la musica del nostro paese e condivido il suo appoggio a tutte quelle misure che puntano a rilanciare e proteggere i giovani artisti italiani, in linea con altri paesi europei". (Com)