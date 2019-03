Sanità: al policlinico Gemelli di Roma un percorso clinico dedicato a disturbi del comportamento alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata nazionale del Fiocchetto Lilla che si celebra venerdì 15 marzo, la fondazione Policlinico universitario A. Gemelli Irccs presenta il percorso clinico assistenziale dedicato al paziente con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Accanto a questa presentazione, che sarà il cuore dell’Open Day nella Hall della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, saranno offerti gratuitamente dalle ore 9.00 alle 18.00, senza prenotazione, visite dietologiche, valutazioni endocrinologiche, consulenze ostetriche, colloqui psicologici per i pazienti e le loro famiglie e valutazioni psichiatriche. Una giornata ricca di avvenimenti e dibattiti sull’argomento anche con personaggi dello spettacolo e dello sport. La cucina, le diete, le mode alimentari, lo spettacolo, la TV, il cinema, la moda, il web, la scuola e lo sport saranno gli argomenti dei quattro dibattiti in programma nella giornata, intervallati da performance musicali e condotti dalle giornaliste, Vira Carbone e Maria Grazia Tetti. Partecipano tra gli altri all’incontro lo chef, Oliver Glowig, il primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma, Manuel Perruccini, la campionessa olimpica medaglia d’oro di ginnastica ritmica, Elisa Blanchi, il più volte campione del mondo di pugilato, Vincenzo Cantatore, gli attori, Roberto Ciufoli e Giampaolo Morelli, il conduttore radiofonico, Savino Zaba, le pianiste Elena Matteucci e Gaia Vazzoler, il mezzosoprano Silvia Pasini e il sociologo, Paolo De Nardis. Alle ore 12.30, verrà presentata l’attuazione del percorso Lilla con il codice Lilla al pronto soccorso del policlinico Gemelli, la presa in carico del disturbi della nutrizione e della alimentazione dal pronto soccorso con modalità dedicate. Dopo i saluti delle istituzioni di sede, i professori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Università Cattolica, Giovanni Scambia, ordinario di Clinica Ostetrica e Ginecologica e Direttore scientifico IRCCS, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Direttore del Dipartimento Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica, Alfredo Pontecorvi, ordinario di patologia speciale medica e semiotica medica, Direttore Area Endocrino-Metabolica e Dermo-Reumatologica, Luigi Janiri, associato di psichiatria e direttore dell’Uoc di Psichiatria, Antonio G. de Belvis, ricercatore di Igiene e direttore dell’Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici, Silvia Della Casa, ricercatore di endocrinologia e Dirigente Medico Uoc Endocrinologia e Diabetologia e Lucio Rinaldi, ricercatore di psichiatria e dirigente medico Uoc di Psichiatria. Seguiranno gli interventi degli attori principali nella rete assistenziale di Alessandra Crignano, dirigente infermieristica Area Medicina dell’Urgenza e Pronto Soccorso, Francesco Franceschi, associato di Medicina Interna e Geriatria, Direttore Area Medicina dell'Urgenza e Pronto Soccorso e Giacinto Abele Donato Miggiano, associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate e direttore dell’UOC Nutrizione Clinica. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Cambieri, Direttore Sanitario della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs.(Com)