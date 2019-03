Ue: Parlamento denuncia campagne disinformazione di Russia, Cina, Iran e Nord Corea (2)

- Le aziende che non riescono a rimuovere rapidamente le notizie false diffuse in modo sistematico dovrebbero renderne conto. Inoltre, le autorità dovrebbero essere in grado di identificare e localizzare gli autori e gli sponsor dei contenuti politici diffusi. I deputati condannano fermamente le entità che interferiscono nelle elezioni e nei referendum e invitano gli Stati membri a modificare le loro leggi elettorali per contrastare proattivamente le minacce che sorgono dalle campagne di disinformazione, dagli attacchi informatici e dalle violazioni della libertà di espressione durante il voto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere i paesi associati all'Ue e i Balcani occidentali per garantire la difesa dei loro processi elettorali da attività di propaganda malevole. (segue) (Beb)