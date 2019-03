Ue: Parlamento denuncia campagne disinformazione di Russia, Cina, Iran e Nord Corea (3)

- Ieri, il Parlamento ha adottato nuove norme per proteggere le prossime elezioni europee di maggio 2019 dall'uso improprio dei dati, a seguito del caso del referendum sulla Brexit nel Regno Unito e dello scandalo Facebook/Cambridge Analytica: regole nuove che introducono sanzioni finanziarie contro i partiti politici e le fondazioni europei che abusino deliberatamente dei dati personali nelle loro campagne elettorali per le elezioni europee. "La disinformazione avvelena i cuori e le menti. Non possiamo più negare che le nostre istituzioni e le nostre società siano bersaglio dell'ostile propaganda del Cremlino, che fa parte di una strategia più ampia. Fortunatamente, siamo più esperti, determinati e uniti per contrastare tali attività. La nostra risposta si basa sulla resilienza delle società, la trasparenza dei media e l'incoraggiamento del pluralismo, evitando al contempo la censura", ha detto la relatrice del testo, l'eurodeputata polacca dell'Ecr, Anna Elzbieta Fotyga. (Beb)