Nuotatore ferito: Bortuzzo, come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi

- "Come mi vedo tra dieci anni? Forse per un motivo o per l'altro ancora in televisione... ma spero in piedi". Lo ha detto Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato ferito da alcuni colpi di pistola la notte fra il 2 e 3 febbraio nel quartiere romano dell'Axa, che quest'oggi è tornato al centro federale della Fin a Ostia, dove ha tenuto una conferenza stampa. (Rer)