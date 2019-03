Ambiente: M5s, lotta a cambiamenti climatici cruciale

- I capigruppo del Movimento cinque stelle di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, affermano in una nota che "il M5s raccoglie e condivide l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sui cambiamenti climatici e venerdì senza bandiere sarà in piazza con i giovani che sciopereranno per il clima. Questa è una battaglia di tutti per il futuro dell'umanità e saremo tra la gente da cittadini tra i cittadini per ascoltare un popolo che parla la nostra lingua. Noi, come forza di governo", aggiungono i parlamentari pentastellati, "stiamo invertendo la rotta del paese: stiamo investendo, nel periodo 2019-2033, 3,7 miliardi di euro per la mobilità sostenibile per passare dalla mobilità pubblica diesel a quella elettrica, altri 33 milioni per attrezzare il paese con impianti di ricarica per i veicoli elettrici sui quali abbiamo messo ecosconti fino a 6.000 euro per le auto elettriche. Abbiamo stanziato 11 miliardi di euro per aprire i cantieri per l'ambiente, investendo in manutenzione, in prevenzione e mettendo in sicurezza il nostro territorio contrastando il dissesto idrogeologico, anche da eventi atmosferici estremi, causati dai cambiamenti climatici. Rivendichiamo", continuano D'Uva e Patuanelli, "il Piano che sospende l'attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica: basta favori alle lobby del petrolio. Come prevede il contratto di governo esplicitamente, vogliamo che fonti fossili e carbone vengano eliminate da economia e finanza e nel Piano clima del governo prevediamo di uscire dal carbone nel 2025". (segue) (Com)