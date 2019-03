Ambiente: M5s, lotta a cambiamenti climatici cruciale (2)

- D'Uva e Patuanelli sottolineano, poi, che "stiamo avviando processi concreti in campo di efficienza energetica con la riconferma dell'ecobonus e di economia circolare e stiamo promuovendo la riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, combattendo anche il consumo di suolo. Il nostro piano prevede una progressiva riconversione ecologica del paese, vogliamo un futuro sostenibile, per questo senza bandiere ed ascoltando le loro voci", concludono i capigruppo M5s, "scenderemo in piazza accanto agli studenti che rappresentano la vera parte lesa". (Com)