Comuni montani: Grimoldi (Lega), grazie al governo in Lombardia arrivano 539 mila euro

- Paolo Grimoldi, segretario della Lega in Lombardia e vice presidente della Commissione Esteri della Camera, interviene in una nota sui fondi per i comuni montani: "Grazie al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e grazie al governo, in Lombardia arrivano 539mila euro per venti comuni montani, per iniziative di sostegno alle attività commerciali e all'implementazione di servizi. Si tratta di un'altra misura concreta dall'esecutivo dopo i 30,2 milioni erogato per le nostre Province per la manutenzione delle scuole e delle strade che si aggiungono ai 77 milioni di euro stanziati per i nostri 1435 comuni. Queste non sono promesse o annunci, questi sono fatti. Questa è la dimostrazione concreta dell'attenzione che questo governo ha per la Lombardia".(com)