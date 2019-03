Roma: maxi blitz antiabusivismo al Colosseo, Polizia locale ferma 40 stranieri

- È in corso una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale in zona Colosseo da parte degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I gruppo Trevi, coordinati da Maurizio Maggi. Al momento sono 40 le persone fermate, tutte di nazionalità straniera, condotte al Comando Generale di via della Consolazione per le procedure di foto-segnalamento. (Rer)