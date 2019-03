Municipio Roma VIII: Smeriglio, cancellata scritta storica a Garbatella, mortificata memoria città

- "A via Basilio Brollo a Garbatella c’era una scritta storica, fatta nel 1948 dal fronte popolare: 'Vota Garibaldi lista n. 1'. Scritta che avevo fatto restaurare da Presidente di Municipio e che questa mattina è stata fatta cancellare. Un atto inaccettabile che mortifica la Memoria. Una città è fatta di storie, di tracce, di segni del passato. Chi non sa riconoscere l’identità di un luogo non può governarlo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Regione Lazio ed ex presidente del Municipio VIII, Massimiliano Smeriglio. "Non ci arrendiamo alla superficialità di chi non sa vedere e apprezzare la storia popolare di Roma - continua Smeriglio - Faremo di tutto per ripristinare quella testimonianza. Lo dobbiamo ai nostri nonni che con tanta passione si impegnavano per la loro comunità". (Com)