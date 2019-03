Eutanasia: Gasparri (Fi) e Quagliariello (Idea), bisogna cambiare legge dat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della salute Giulia Grillo, con adamantina chiarezza, ha reso ancor più evidente ciò che già avrebbe dovuto essere chiaro a quanti hanno a cuore la tutela della vita". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta i senatori Maurizio Gasparri (Fi) e Gaetano Quagliariello (Idea). "I fatti – hanno proseguito i senatori - sono semplici: la pessima legge della scorsa legislatura sulle disposizioni anticipate di trattamento ha aperto un varco all'eutanasia nel nostro paese, la Corte Costituzionale ci si è infilata dentro per allargarlo, e i sostenitori della dolce morte, ben rappresentati anche nell'esecutivo e nella maggioranza, si fanno forti dell'assist giudiziario perché venga portata avanti la propria agenda". "Purtroppo - hanno proseguito i senatori - a dispetto dei contratti di governo, fuori dal palazzo la realtà e i tribunali non conoscono moratorie. Per i difensori della vita stare fermi non significa limitare i danni ma siglare la resa. L'ordinanza della Corte Costituzionale si è innestata sugli elementi eutanasici della pessima legge sul testamento biologico. Per fermare l'eutanasia, dunque, non basta opporsi alle nuove leggi in discussione: bisogna correggere quelle che già ci sono e tappare la falla prima che sia troppo tardi". "I nostri disegni di legge, chirurgici e mirati – hanno concluso Gasparri e Quagliariello - sono già depositati e a disposizione dei colleghi di buona volontà".(Ren)