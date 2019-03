Kenya-Francia: Macron arrivato a Nairobi, previsto incontro con omologo Kenyatta

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Nairobi, in Kenya, terza tappa del suo tour in Africa orientale che lo ha già visto nei giorni scorsi a Gibuti e in Etiopia. Nella capitale keniota Macron è stato ricevuto nel palazzo presidenziale dall’omologo Uhuru Kenyatta, con il quale discuterà di varie questioni di reciproco interesse, in particolare la lotta al terrorismo, il turismo, il commercio, gli investimenti l’energia e la salute. La visita del presidente francese, si legge in una nota della presidenza keniota, servirà a consolidare la cooperazione tra i due paesi a livello bilaterale e multilaterale. “Kenya e Francia godono di relazioni cordiali che hanno contribuito a stimolare la crescita in diverse aree a beneficio della nostra gente”, ha dichiarato Kenyatta sul suo profilo Twitter. La Francia è il principale partner commerciale del Kenya in Africa orientale, il sesto maggior investitore in Kenya e rappresenta circa il 10 per cento degli interessi commerciali diretti e indiretti. Quella di Nairobi è la prima visita in assoluto di un presidente francese in Kenya, mentre il presidente Kenyatta ha già visitato la Francia nel 2016. Insieme a Kenyatta, Macron presiederà domani la conferenza One Planet Summit, volta a trovare i finanziamenti necessari per i progetti di lotta ai cambiamenti climatici. A margine del summit, il capo dell’Eliseo avrà inoltre dei colloqui con i neoeletti presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Etienne Tshisekedi, e del Madagascar, Andry Rajoelina. Quello in corso è il terzo tour di Macron in Africa sub-sahariana dalla sua entrata in carica, dopo quelli effettuati in Mali, in Niger e in Burkina Faso nel maggio 2017 e in Mauritania e Nigeria nel luglio 2018. (Res)