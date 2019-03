Municipio Roma XI: Sciascia-Torquati (Pd), crisi M5s investe anche nostri territori

- "Nel sostenere la richiesta di dimissioni del presidente del Municipio XI avanzata giustamente dai colleghi e amici del Partito democratico poiché la maggioranza consiliare del M5s non esiste più, non possiamo non far notare come la crisi del M5s investa ormai anche altre zone della città. In Municipio XV è il Partito democratico a garantire il numero legale per l'apertura e lo svolgimento del Consiglio municipale, mentre in Municipio IV le faide interne e i destini personali degli assessori pentastellati vengono prima di qualsiasi criticità da risolvere sul territorio. Il M5s a Roma mostra fragilità che non hanno nulla di politico, ma che riflettono semmai la superficialità con cui si é pensato di essere migliori di altri e la totale irresponsabilità amministrativa di governo dei territori. Mai Roma ha vissuto una stagione così deprimente sul piano politico e così insufficiente sul piano amministrativo". Così in una nota Emiliano Sciascia, consigliere del Municipio IV, e Daniele Torquati, capogruppo del Pd in Municipio XV. (Com)