Terrorismo: Iraq, Stato islamico giustizia ostaggio nell’Anbar

- Lo Stato islamico (Is) ha giustiziato un ostaggio rapito 23 giorni fa nel distretto di Rutba, nella provincia occidentale irachena dell’Anbar. Lo ha riferito ad “Agenzia Nova” una fonte locale, precisando che l’uomo è stato “massacrato” dai suoi rapitori. Lo scorso mese di febbraio, uomini armati appartenenti allo Stato islamico all’Is avevano rapito dodici persone, uccidendone in seguito sette, in una zona desertica nell’area di Nukhayb, circa 300 chilometri a sud-ovest di Baghdad, nei pressi del confine iracheno-saudita. Le vittime erano state fermate mentre stavano cercando tartufi del deserto e portate via a bordo di due vetture. Nell'area sono attive cellule dello Stato islamico spesso responsabili di sequestri di persona. Nel 2014, l’Iraq è stato travolto dall'ascesa dell'Is, che per tre anni ha occupato vaste porzioni di territorio. Da allora, l'esercito iracheno ha combattuto con successo contro lo Stato islamico, con l’aiuto della Coalizione internazionale guidata dagli Usa. Nel 2017 è stata conquistata Mosul, principale roccaforte dello Stato islamico in Iraq. Dopo la sconfitta militare dell’autoproclamato califfato, annunciata ufficialmente il 9 dicembre 2017 dal governo di Baghdad, permangono, tuttavia, alcune cellule dell’organizzazione terroristica in diverse zone dell’Iraq, prevalentemente nelle regioni a forte incidenza sunnita. Secondo i dati della Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), 939 civili sono stati uccisi in Iraq in atti di terrorismo e in episodi di violenza in Iraq nel corso del 2018. (Irb)