Municipio Roma VIII: Ciaccheri, rimossa scritta storica, Raggi non sa cosa sia memoria

- "Questa mattina il nostro territorio sconta un insulto gravissimo alla sua memoria storica e all'identità democratica cittadina. Senza nessuna logica, una squadra del decoro urbano di Roma Capitale ha cancellato la storica scritta del Fronte Popolare 'Vota Garibaldi' in via Basilio Brollo alla Garbatella che era lì da circa 70 anni. Una scritta murale risalente alla campagna elettorale per le elezioni del primo parlamento repubblicano. Una testimonianza riconosciuta e salvaguardata negli anni dal Municipio e che è un documento storico unico in città". Lo dichiara in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "La Raggi non sa cos’è la memoria - prosegue Ciaccheri - Eppure accanto alla scritta, coperta una pensilina messa lì per non farla rovinare dalla pioggia, c’è una targa in marmo che ricorda il restauro effettuato pochi anni fa della scritta storica. Oggi il Campidoglio apre una ferita nel cuore della nostra comunità e qualcuno dovrà pagare per il danno arrecato al territorio e a tutta le città e provvedere immediatamente al ripristino e restauro della scritta murale. Questa – conclude Ciaccheri – è la testimonianza di una città governata senza consapevolezza della sua identità e dei veri problemi che meritano attenzione e cura". (Com)