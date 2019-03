Speciale energia: Turchia, importazioni di gas via Tanap raddoppieranno entro l’anno

- Le importazioni di gas della Turchia attraverso il gasdotto Trans-Anatolico (Tanap) aumenteranno fino a quattro miliardi di metri cubi entro la fine dell’anno. Lo ha reso noto il direttore generale del progetto, Saltuk Duzyol, ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Tra il 30 giugno del 2018 e il 28 febbraio del 2019 la Turchia ha ricevuto 1,25 miliardi di metri cubi di gas. Si tratta, secondo il dirigente, di un “progetto chiave che contribuisce alla sicurezza energetica del paese”, sul quale stanno lavorando circa 190 dipendenti e il cui costo è stato finora di 7 miliardi di dollari, in calo del 41 per cento rispetto agli 11,77 miliardi di dollari inizialmente previsti. La capacità annuale di trasporto del gas di Tanap è di 16 miliardi di metri cubi, ma secondo Duzyol è possibile portarla a 31 miliardi di metri cubi l’anno. La fase “europea” del progetto avvierà i test il 15 aprile prossimo. “Se tutto va nel verso giusto, saremo in grado di inviare gas naturale in Europa a partire dal primo luglio. Il Trans-Adriatic Pipeline (Tap) non sarà tuttavia ancora pronto per ricevere gas entro quella data”, ha aggiunto il dirigente. Il Tanap costituisce la sezione più lunga del Corridoio meridionale del gas, che andrà completato con il Tap e la sua capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno verso l’Europa meridionale. Quest’ultimo gasdotto è al momento in costruzione e i lavori dovrebbero terminare nel 2020. (Tua)