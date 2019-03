Speciale energia: Bosnia, annullato contratto di concessione per parco eolico di Nevesinje

- Il governo della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina, ha annullato il contratto di concessione per la costruzione del parco eolico Trusina a Nevesinje, nella parte meridionale del paese. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Capital", il contratto era stato firmato con la compagnia Eol prvi che aveva annunciato un investimento di 75 milioni di euro. Il viceministro dell'Energia di Banja Luka ha detto che il contratto è stato annullato "in quanto il partner non ha per anni consegnato la garanzia bancaria richiesta". Il parco eolico avrebbe dovuto essere composto da 17 turbine per una potenza installata complessiva di 51 megawatt. (Bos)