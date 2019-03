Speciale energia: accordo fra Pakistan e Turkmenistan su termini costruzione gasdotto Tapi

- Il Pakistan e il Turkmenistan hanno firmato a Islamabad un accordo sui termini di costruzione del gasdotto Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (Tapi). Stando a quanto riferisce il dicastero degli Esteri di Ashgabat, l’accordo è stato siglato dal segretario pakistano del ministero del Petrolio pakistano, Mian Asad Hayauddin, e il direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Tapi, Muhammetmyrat Amanov. In quanto leader del consorzio, la compagnia statale Turkmengas svolge le funzioni di principale finanziatore e operatore del progetto. Il consorzio comprende anche Afghan Gas Corporation, la compagnia privata pakistana Inter State Gas Systems e l’indiana Gail. Alla cerimonia ha partecipato anche il ministro degli Esteri turkmeno Rashid Meredov, che in questi giorni ha guidato una delegazione che è stata ricevuta dal presidente del Pakistan Arif Alvi e dal primo ministro Imran Khan. I settori del gas e dei trasporti e della comunicazione sono stati menzionati come aree prioritarie per il commercio e il partenariato economico. Allo stesso tempo, il capo del governo pakistano ha espresso un forte sostegno al progetto Tapi; alla costruzione della linea di trasmissione elettrica Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan; e alla creazione di un nuovo corridoio di trasporto e di transito dai porti marittimi del Pakistan allo scalo internazionale di Turkmenbashi. Meredov ha tenuto colloqui con altri rappresentanti istituzionali pakistani: il ministro dell’Energia elettrica Omar Ayub Khan; il ministro per il Petrolio Ghulam Sarwar Khan; e il ministro delle Finanze, Asad Umar. (Res)