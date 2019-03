Speciale energia: Egitto e Usa rafforzano la cooperazione nel settore del petrolio e del gas

- Egitto e Stati Uniti intendono potenziare la cooperazione bilaterale nel settore del petrolio e del gas. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto oggi a Houston, in Texas, tra il ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla e il segretario Usa all'Energia Rick Perry, a margine della conferenza Ceraweek in corso negli Stati Uniti. I due hanno discusso anche della possibilità di aumentare gli investimenti delle società statunitensi in Egitto, in particolare “nel campo del supporto tecnico e tecnologico per l'esplorazione e la produzione di risorse non convenzionali di petrolio e gas”, si legge nel comunicato del dicastero del Cairo. I colloqui hanno riguardato anche “i piani dell'Egitto per creare un hub regionale per il commercio di energia, nonché gli sforzi per sfruttare debitamente le risorse di gas nel Mediterraneo orientale, in particolare dopo la fondazione del primo Forum del gas orientale (Emgf)”. El Molla ha fatto il punto sugli sforzi compiuti dal suo paese per sviluppare il settore petrolifero e del gas, nonché sui risultati raggiunti nell’aumento della produzione di gas. (Cae)