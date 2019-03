Legittima difesa: Morrone-Ostellari (Lega), ci siamo, ora ultimo passaggio in Aula Senato

- Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia, e Andrea Ostellari, senatore della Lega e presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama, dichiarano in una nota che "ci siamo. Dopo l'approvazione alla Camera e un rapido passaggio in commissione Giustizia al Senato, il testo di riforma è pronto per il voto definitivo. Ci spiace per chi vuole confondere gli italiani: la nuova legittima difesa aiuterà i giudici a decidere meglio e prima. Eviterà lunghi e dolorosi processi. Riporterà finalmente lo Stato dalla parte delle vittime di reato. Consentirà a chi subisce furti di ricevere velocemente il risarcimento dei danni subiti. Il duro lavoro di Matteo Salvini e della squadra Lega", concludono i due esponenti del Carroccio, "sarà presto ripagato".(Com)