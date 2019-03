Infrastrutture: A4 Mi-Bs, modifica del programma di chiusura per lavori

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che nel tratto urbano della A4 Milano-Brescia è stato modificato il programma di chiusura dei lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica, come di seguito indicato. Sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Milano Viale Certosa, per chi proviene da Venezia/Brescia per una notte, dalle 22 di mercoledì 13 alle 05 di giovedì 14 marzo; per una notte, dalle 23 di venerdì 15 alle 06 di sabato 16 marzo. In alternativa si consiglia di uscire a Cormano, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese ed invertire il senso di marcia, allo svincolo Fiera di Milano. Sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia per una notte, dalle 22 di mercoledì 13 alle alle 05 di giovedì 14 marzo; per una notte, dalle 23 di venerdì 15 alle 06 di sabato 16 marzo. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza. Sarà chiusa inoltre l'uscita dello svincolo di Cormano, per chi proviene da Torino per una notte, dalle 22 di mercoledì 13 alle 05 di giovedì 14 marzo. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, oppure allo svincolo di Milano Viale Certosa. Sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Torino da mezzanotte alle 02 di venerdì 15 marzo. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, verso Rho, proseguire sul Raccordo Fiera, poi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano ed entrare, sulla A4 dall'allacciamento A50/Milano Ghisolfa, oppure entrare sulla A4 in direzione di Brescia ed invertire il senso di marcia allo svincolo di Cormano.(com)