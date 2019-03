Immigrazione: Commissione Ue in contatto con Croazia su accuse violenze

- La Commissione europea ha visto il rapporto di Amnesty International sulle violenze sui migranti ed è in contatto con le autorità croate. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue, Mina Andreeva. "Abbiamo visto il rapporto e siamo preoccupati per la denuncia di abusi e violenze su migranti e profughi. La Commissione europea prende queste accuse molto sul serio. Maltrattamenti e abusi sui migranti sono inaccettabili", ha detto. "La Commissione europea è in contatto con le autorità croate rispetto all'applicazione del sistema di asilo comune, incluso sulle accuse di abusi e della negazione ai migranti di poter fare richiesta di asilo. La Commissione si aspetta che la Croazia dia presto risposte su queste accuse e seguirà da vicino la situazione", ha aggiunto. (Beb)