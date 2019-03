Nigeria: crollo scuola a Lagos, tratti in salvo sette bambini

- Sette degli oltre cento bambini rimasti intrappolati in seguito al crollo di una scuola nella capitale commerciale della Nigeria, Lagos, sono stati tratti in salvo. Lo riferiscono le autorità di soccorso nigeriane citate dalla stampa locale, secondo cui i soccorritori sono al lavoro per cercare di rimuovere le macerie della struttura e recuperare i corpi degli altri bambini. La struttura, una scuola elementare, si trova all'ultimo piano di un edificio che ospita anche appartamenti residenziali.(Res)