Milano: rapinarono 3 alberghi e un automobilista, due fermati

- Gli agenti delle Volanti hanno catturato gli autori di quattro rapine commesse tra zona Farini e Comasina nella notte tra il 6 e il 7 marzo ai danni di tre addetti alla reception di alberghi e a un automobilista. A poche ore di distanza dall'ultimo 'colpo', avvenuto in un hotel in via Pellegrino Rossi intorno alle 3, i poliziotti avevano già rintracciato i due rapinatori. Durante la loro folle notte i malviventi, armati di pistola, avevano aggredito e rubato l'auto a un 37enne che stava comprando le sigarette a un distributore automatico in via Farini. Dopo essersi ripreso dallo shock, la vittima aveva comunicato che la sua macchina era dotata di Gps. Un veloce controllo aveva consentito di rintracciare l'auto in via Giuseppe Tartini, zona Dergano, e dalle immagini di due telecamere di sorveglianza del Comune gli investigatori avevano visto entrare in uno stabile della via i due presunti rapinatori. In uno degli appartamenti del palazzo, intestato a una donna estranea alla vicenda, erano stati trovati e bloccati i due uomini. Al momento dell'irruzione uno dei due aveva cercato di nascondere le chiavi dell'auto rubata in vaso sul balcone. Si tratta di due italiani, entrambi con precedenti specifici, uno di 45 anni e il secondo di 46 anni con origini egiziane, che sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso. Il più giovane dei due ha confessato di essere il responsabile delle quattro rapine mentre il 46enne ha negato, nonostante sia stato identificato dalle vittime anche per un particolare modello di scarpe che aveva indossato durante i colpi e che sono state ritrovate nell'abitazione. Ai due fermati sono riconducibili anche due rapine commesse rispettivamente il primo e il cinque marzo in altri due alberghi. (Rem)