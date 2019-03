Brasile: adolescenti aprono il fuoco in scuola San Paolo e si suicidano, otto vittime totali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due adolescenti incappucciati hanno fatto irruzione armi in pugno nella scuola statale Raul Brasil di Suzano, nello stato brasiliano di San Paolo, uccidendo sei persone. Dopo l'azione, avvenuta intorno alle 9,50 del mattino, i due si sono suicidati. Cinque delle vittime erano studenti, un altro era un funzionario scolastico. L'istituto è attualmente circondata dalla polizia, dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e dalle ambulanze della Samu. Un elicottero della polizia militare sorvola l'area. Secondo il censimento scolastico del 2017, la scuola ospita 358 di scuola media e 693 studenti di scuola superiore. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e risalire alle identità dei due giovani assassini. (Brb)