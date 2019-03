Cooperazione: ministro Esteri ungherese Szijjarto, donati 16 milioni di euro all'Uganda

- L'Ungheria ha donato all'Uganda 16 milioni di euro per attuare una serie di progetti, tra cui la costruzione di un laboratorio di sicurezza informatica presso la sede dell'Organizzazione per la sicurezza interna a Kampala. Come riferito dalla stampa internazionale, gli altri progetti da realizzare comprendono la costruzione di un centro di attrezzature biometriche, la fornitura di acqua pulita ai rifugiati e la piattaforma digitale per la promozione del turismo nel paese. I finanziamenti sono stati annunciati durante un briefing congiunto dei ministri degli Esteri dell'Uganda e Ungheria, Sam Kutesa e Peter Szijjarto. (segue) (Res)