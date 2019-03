Cooperazione: ministro Esteri ungherese Szijjarto, donati 16 milioni di euro all'Uganda (2)

- Il capo della diplomazia ungherese ha dichiarato che il governo dell'Ungheria ha aperto un consolato in Uganda per rappresentare i suoi interessi e creare una relazione comune per condividere le competenze tra i due paesi. Szijjarto ha detto che dopo lunghe discussioni tra i due governi si è concordato di costruire un laboratorio di sicurezza informatica che, a suo vedere, aiuterà l'Uganda a evitare gli attacchi cibernetici di ogni tipo. Il ministro ha aggiunto che entro giugno di quest'anno, saranno firmati tutti gli altri contratti relative agli altri programmi. Szijjarto ha aggiunto che Budapest intende investire nell'agricoltura, in un centro nazionale di registrazione biometrica e nella fornitura di acqua e servizi igienici alle comunità di accoglienza dei rifugiati. (Res)