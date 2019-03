Speciale energia: Italia-Russia, Lukoil posticipa vendita raffineria di petrolio in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Lukoil ha sospeso per il momento la ricerca di un acquirente per la raffineria Isab in Sicilia. Lo ha annunciato il vicepresidente di Lukoil, Vadim Vorobiev. In precedenza hanno mostrato interesse all'impianto Isab investitori dagli Stati Uniti e dal Golfo Persico, ha affermato il vicepresidente di Lukoil, precisando che non è stata ancora effettuata una valutazione del valore del sito. Secondo quanto dichiarato da Vorobiev, lo stabilimento siciliano continua ad essere funzionante e Lukoil sta pianificando il suo sviluppo. Nei prossimi tre anni, "stiamo progettando di attuare almeno 10 progetti di investimento su Isab", ha dichiarato Vorobiev, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa "Interfax". "I più costosi sono due, dell'ordine di 30 milioni di dollari. Stiamo parlando della modernizzazione dell'idrotrattamento di benzina e gasolio", ha spiegato Vorobiev Oggi, Isab produce benzina Euro 5 per il mercato italiano, oltre all'Euro 3 ed Euro 4 per altri mercati, in particolare per l'Africa. Il complesso della raffineria Isab si trova nel sud-est della Sicilia e rappresenta il terzo più grande impianto di raffinazione in Europa. (Rum)