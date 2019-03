Russia-Usa: Accademie scientifiche firmano accordo bilaterale di cooperazione (3)

- Il secondo giorno di permanenza della delegazione statunitense a Mosca non sarà meno intenso, dal momento che è attesa una discussione approfondita sui problemi della cooperazione nello spazio, alla presenza della rappresentanza Nasa. "Proponiamo di sincronizzare i programmi di sviluppo della ricerca spaziale, in primo luogo, riguardo l'esplorazione della Luna e di Venere", ha affermato Sergeev. Non si tratta di problemi tecnici specifici, ha precisato l'accademico, ma della definizione di obiettivi di ricerca comuni. (Rum)