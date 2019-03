Municipio Roma XI: Piccolo-Battaglia (Pd), maggioranza M5s perde pezzi, ma su Roma è ormai sbando movimento

- "Dopo il III e l'VIII Municipio, sembrerebbe pronto a capitolare anche il Municipio XI dove il M5s da ieri sera non ha più la maggioranza: Francesca Sappia infatti, consigliera eletta nelle liste del M5s, ha comunicato di aver deciso di passare al gruppo Misto facendo inevitabilmente venir meno quel numero di maggioranza - 13 consiglieri di maggioranza su 25 - che da oggi il Municipio XI non ha più". Così in una nota la consigliera comunale dem Ilaria Piccolo ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "È giusto che il Partito democratico - aggiunge - chieda le dimissioni del presidente, come è giusto che si rifletta sulla possibilità di una mozione di sfiducia. Il M5S in Municipio XI è minoranza e lo è diventato perché troppe sono state le promesse tradite, troppe sono state le cialtronerie politiche e amministrative sul territorio, troppi gli errori e le mancanze che hanno di fatto danneggiato il territorio e la qualità della vita dei suoi residenti. Il Municipio XI è solo un altro esempio di un Movimento che nella Capitale è ormai allo sbando, tra faide interne, supponenza scambiata per competenza, allontanamento progressivo di una base che giustamente si sente ogni giorno più tradita. Come si consiglia al presidente del Municipio XI di fare un passo indietro, non esitiamo a dire che un passo indietro sarebbe gradito un po' in tutti i Municipi guidati purtroppo dal M5s e anche in Campidoglio. Dopo quasi 3 anni non solo hanno messo la città in ginocchio e tradito ogni aspettativa di cambiamento, ma non sono neanche quel gruppo coeso in grado di assumersi la responsabilità politica di scelte municipali e comunali ottimali per i territori e la città". (Com)