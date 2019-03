Roma Capitale: Angelucci (Pd), sit in di protesta al VI municipio contro riorganizzazione tpl periferie

- Un sit in al VI municipio per protestare sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale delle periferie romane. La manifestazione si è svolta oggi ed è stata organizzata dal Pd Roma, come spiegato dal suo vicesegretario Mariano Angelucci in una nota. "Continuano i disastri dell'amministrazione Raggi a Roma e nei municipi. Non contenti dei centinaia di problemi che non riescono a risolvere, ora hanno avuto la bella idea di riorganizzare le linee del trasporto intendendo però questo con tagli lineari nelle periferie. Una cosa inaccettabile - ha continuato Angelucci -. Questa mattina siamo quindi scesi in piazza a Torre Maura in VI municipio per denunciare questo scempio. Hanno aderito e partecipato tantissime persone, associazioni e comitati stanchi di un amministrazione imbarazzante. Ora basta" (Com)