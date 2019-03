Ue: Salvini, stufo nostra agricoltura sia svenduta in Europa, nostri figli mangino e bevano italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive su Facebook di essere "stufo che la nostra agricoltura sia svenduta in Europa. Il nostro ministro dell'Agricoltura ha iniziato a respingere i primi container di riso dall'Estremo oriente coltivati con pesticidi fuorilegge in Italia e sfruttando lavoro minorile. Cose normali per persone normali. Voglio", conclude il leader della Lega, "che i nostri figli mangino e bevano italiano". (Rin)