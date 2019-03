Fiom: venerdì con gli studenti nello sciopero globale per l'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiom sostiene lo sciopero mondiale per il futuro del pianeta, il Global strike for future, organizzato per venerdì 15 marzo" Lo ha dichiarato in una nota Fiom "Gli studenti di tutto il mondo - hanno proseguito gli organi del sindacato nella nota - scendono in piazza per salvare il pianeta e per chiedere ai governi di agire per fermare i cambiamenti climatici. La Fiom sarà con gli studenti in sciopero per dare il sostegno del mondo del lavoro in questa lotta decisiva e per rivendicare il diritto ad un futuro su questo pianeta per tutta l'umanità". "La Fiom - ha concluso il documento - considera importante garantire una giustizia climatica con azioni concrete: nella contrattazione a tutti i livelli, nel confronto con il governo e con le amministrazioni locali su questi temi, e nelle iniziative di lotta che verranno concordate dal movimento sindacale globale. Un ambiente sostenibile è un diritto universale". (Ren)