Italia-Etiopia: viceministro Del Re firma Libro della memoria per vittime volo Ethiopian Airlines

- Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, si è recata oggi in visita all’ambasciata d’Etiopia a Roma per firmare, a nome del governo italiano, il Libro della memoria per le 157 vittime dello schianto del volo della Ethiopian Airlines, precipitato domenica scorsa subito dopo il decollo da Addis Abeba. Lo ha riferito la stessa Del Re su Twitter. Fra le vittime dello schianto, avvenuto subito dopo il decollo del velivolo che era diretto verso la capitale keniota Nairobi, ci sono anche otto italiani: si tratta dell’archeologo e assessore ai Beni culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, del presidente della rete di Ong Link 2007, Paolo Dieci,di tre componenti della onlus bergamasca Africa Tremila (il presidente Carlo Spini, sua moglie Gabriella Vigiani e il tesoriere Matteo Ravasio), e di tre impiegate presso le agenzie delle Nazioni Unite (Virginia Chimenti, Rosemary Mumbi e Maria Pilar Buzzetti). Tra i 33 passeggeri che viaggiavano verso Nairobi, le autorità hanno riferito la presenza di 32 kenioti, 18 canadesi, nove etiopi, otto cinesi, otto statunitensi, sette britannici, sette francesi, sei egiziani, cinque olandesi, quattro indiani, quattro slovacchi e due russi. (Res)