Roma: va a casa della ex e la minaccia di morte, arrestato 24enne

- Ieri mattina si è presentato per l'ennesima volta a casa delle sua ex, che non vuole più vederlo. Infuriato ha cominciato a danneggiare l'appartamento. Sul posto a Don Bosco sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano, ma l'uomo non curante della loro presenza ha continuato nel suo comportamento minaccioso ed intimidatorio nei confronti della ragazza arrivando persino a minacciarla di morte. Non contento si è scagliato anche contro i poliziotti che tentavano di fermalo. Arrestato, C.M. romano di 24 anni, dovrà rispondere di minacce aggravate e danneggiamento violenza nonché di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. (Rer)