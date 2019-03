Marche: venerdì a Gagliole presentazione del progetto Probiosenior

- Venerdì alle ore 14, a Gagliole, provincia di Macerata, presso la casa di riposo Chierichetti, sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione del progetto Probiosenior, per lo sviluppo di nuovi alimenti per migliorare la qualità di vita degli anziani. Il progetto è stato finanziato con i Fondi Fesr 2014/2020, nell'ambito della strategia per la ricerca e l'innovazione promossa dal bando salute e benessere. Il progetto coinvolgerà partner industriali, soggetti sperimentatori e organismi di ricerca. La somministrazione dei prodotti verrà sperimentata presso cliniche, strutture residenziali e il domicilio degli interessati, utilizzando una scatola intelligente che monitorerà il prelievo giornaliero dei cibi. All'incontro con la stampa parteciperanno l'assessore regionale alle Attività produttive, Manuela Bora; il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli; il presidente della casa di riposo, Stefano Sabbatini; il coordinatore Ambiti territoriali sociali, Valerio Valeriani. Per l'università di Camerino: il rettore Claudio Pettinari, Maria Cristina Verdenelli, in qualità di responsabile di ricerca e Alberto Cresci, Synbiotec spin-off Unicam. (Ren)