Municipio Roma VII: Raggi, furto in cantiere ennesimo episodio che rallenta risanamento, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti a testa alta. Sabato scorso due ladri hanno rubato un escavatore all’interno di un cantiere in via Flavio Stilicone nella periferia Est di Roma: i due delinquenti si sono finti operai, indossando tute e caschetti, e hanno portato via i macchinari delle imprese che da mesi stanno realizzando degli importanti lavori di riqualificazione di una zona abbandonata da anni e fortemente degradata". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi."È l’ennesimo episodio che rallenta l’azione di risanamento portata avanti dal Municipio VII. Negli scorsi mesi - prosegue Raggi - hanno incendiato numerosi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Ma non basta. Sempre negli scorsi mesi gli operai delle ditte che stanno realizzando la corsia ciclabile su via Tuscolana sono stati minacciati e 'invitati' a sospendere i lavori. Esprimo massima solidarietà a Monica Lozzi Presidente VII Municipio di Roma - M5s e a tutti gli operai dell’azienda che ha subito il furto". (Rer)