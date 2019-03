Polonia: nuove proteste di piazza degli agricoltori a Varsavia

- Dozzine di agricoltori polacchi hanno protestato oggi nel centro di Varsavia interrompendo il traffico durante l'ora di punta mattutina. Il ministro dell'Interno Joachim Brudzinski, citato dal sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio", ha condannato le azioni come "teppismo" e ha avvertito che i manifestanti affronteranno conseguenze legali. I manifestanti hanno versato mele sulla strada e incendiato pneumatici in piazza Zawiszy, provocando la fuoriuscita di denso fumo nero. Gli agricoltori chiedono che il 50 per cento dei prodotti nei supermercati polacchi siano prodotti a livello nazionale. Il mese scorso, agricoltori di tutta la Polonia hanno protestato davanti al palazzo presidenziale di Varsavia, chiedendo restrizioni alle importazioni di cibo. Il ministro dell'Agricoltura Jan Krzysztof Ardanowski ha detto che la protesta era "un progetto politico" e ha accusato gli agricoltori di "completa ignoranza" del ruolo delle autorità nazionali e dell'Ue nella politica agricola. (Res)